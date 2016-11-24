Депутат: у украинцев начнут отбирать квартиры

Александр Пузанов, лидер «Оппозиционного блока» Киева, пишет на своей странице в Фейсбуке о том, что скоро самые незащищенные граждане Украины окажутся на улице из-за того, что не смогут оплачивать услуги ЖКХ, информирует replyua.net.
«Одинокие матери, пенсионеры и безработные находятся в группе риска, и с нынешними тарифами ЖКХ эти украинцы могут совсем скоро стать бомжами. Даже летом мизерных доходов едва хватает на самое необходимое – еду и лекарства, а зимой, когда за коммуналку приходит квитанция на две или три тысячи гривен, люди уже не смогут платить», пишет Пузанов. По словам депутата, люди будут наращивать долги, и, если они превысят двадцать минимальных зарплат, украинцев могут выселить на улицу.
«С 1 декабря этого года десять зарплат – это уже 32 тысяч гривен, и, если правительство увеличит зарплаты, речь пойдет о 64 тысячах. Если у семьи, помимо квартиры, имеется еще какое-то имущество, то его отнимут даже при меньшем долге», напомнил всем депутат. Он посоветовал украинцам искать деньги, брать в долг, оформлять субсидии, но только не копить долги – государство никого не пожалеет.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter