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Найем: будем честными – ЕС неискренен по отношению к Украине

Найем: будем честными – ЕС неискренен по отношению к Украине
На своей странице в Фейсбуке депутат Мустафа Найем пишет о том, что не знает, когда Украина получит безвиз с Евросоюзом, но наша страна, несомненно, его заслужила.

Как информирует replyua.net, нардеп подчеркнул, что Украина упустила многое по своей вине, но нужно признать одну вещь и быть честными в другом – позиция Евросоюза по отношению к Украине неискренняя. «Украина выполнила все поставленные перед ней обязательства. Список условий постоянно увеличивался, ЕС оттягивал сроки, и нас никто не предупреждал о каких-то условностях безвиза. Если честно, мне даже все равно, что Порошенко давал какие-то обещания», пишет Найем. По его мнению, президент не принимал участия в этих процессах, а также у него не было и гарантий. «Порошенко лично не мог гарантировать выполнение Минских договоренностей, и он понятия не имел, куда может повернуть бюрократический аппарат Евросоюза», считает депутат.

Найем подчеркнул, что теперь речь идет о банальном популизме, поскольку открытый и честный разговор с украинцами намного лучше попытки выдавать желаемое за действительное – и мы действительно заслуживаем безвизовый режим.
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