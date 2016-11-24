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Порошенко назвал еще одну новую дату по безвизу

Порошенко назвал еще одну новую дату по безвизу
Петр Порошенко повторил заявление Жана-Клода Юнкера и отметил, что переговоры по отмене визового режима завершатся до конца текущего года. Как передает replyua.net, такое заявление от украинского президента прозвучало на пресс-конференции в рамках проходящего саммита Евросоюз-Украина.

«Я бы рад услышать позицию Юнкера, заявившего, что он оптимист и надеется, что процесс завершится уже к концу этого года. Я тоже остаюсь оптимистом после сегодняшней встречи и хочу отметить, что Украина, где проживают 45 миллионов граждан, провела огромные реформы, а также выполнила все 144 пункта по плану безвизового режима», отметил Порошенко. По его словам, Украина получила четкие заверения в том, что решение по безвизу будет принято после того, как будут урегулированы межинституциональные переговоры.

Напомним, что руководство ЕС признало, что Украина выполнила все требования для отмены визового режима, однако снова «продинамило» нашу страну. В конце октября президент давал обещание, что визовый режим будет отменен до 24 ноября.
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