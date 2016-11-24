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Уряд Угорщини скасує плату за національні візи для громадян України

Уряд Угорщини скасує плату за національні візи для громадян України
Угорська влада прийняла рішення щодо скасування платні за отримання національної візи для українських громадян. Про це сьогодні, 24-го листопада, розповів прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Фейсбуці після переговорів з угорським колегою Віктором Орбаном, передає replyua.net.

Як відомо, національні візи отримують люди для перебування на території іншої держави з метою навчання, роботи, іншої трудової діяльності, для участі у спортивних заходах, для возз’єднання сім’ї. Національна віза надається виключно для перебування лише в одній країні, в якій людина плану перебувати протягом тривалого часу. Всі громадяни інших держав, які мають таку візу, можуть переміщуватися до будь-якої держави Шенгенської зони. Але остаточне рішення щодо перетину кордону приймає Державна прикордонна служба, яка не тільки перевіряє наявність необхідних документів, а й може перевірити мету поїздки, наявність коштовностей та дотримання встановлених правил виїзду. З метою відпочинку в Угорщині все таки потрібно оформлювати лише Шенгенську візу та сплачувати за неї визначену вартість. Скасування платні за національну візу має сприяти покращенню ділових стосунків України та Угорщини.
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