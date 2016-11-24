Уряд Угорщини скасує плату за національні візи для громадян України

Угорська влада прийняла рішення щодо скасування платні за отримання національної візи для українських громадян. Про це сьогодні, 24-го листопада, розповів прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Фейсбуці після переговорів з угорським колегою Віктором Орбаном, передає replyua.net.
Як відомо, національні візи отримують люди для перебування на території іншої держави з метою навчання, роботи, іншої трудової діяльності, для участі у спортивних заходах, для возз’єднання сім’ї. Національна віза надається виключно для перебування лише в одній країні, в якій людина плану перебувати протягом тривалого часу. Всі громадяни інших держав, які мають таку візу, можуть переміщуватися до будь-якої держави Шенгенської зони. Але остаточне рішення щодо перетину кордону приймає Державна прикордонна служба, яка не тільки перевіряє наявність необхідних документів, а й може перевірити мету поїздки, наявність коштовностей та дотримання встановлених правил виїзду. З метою відпочинку в Угорщині все таки потрібно оформлювати лише Шенгенську візу та сплачувати за неї визначену вартість. Скасування платні за національну візу має сприяти покращенню ділових стосунків України та Угорщини.
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