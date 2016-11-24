Тимошенко віднесла до НАБУ скаргу на "помічників" Порошенка

Голова ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко особисто вручила керівнику Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику скаргу на очільника Національного банку Валерію Гонтареву та керівника Фонду гарантування вкладів Ворушиліна Костянтина. Про це вона заявила під час розмови з кореспондентами під будівлею НАБУ сьогодні, 24-го листопада, повідомляє replyua.net.
Разом з натовпом, який Тимошенко охрестила ошуканими вкладниками, вона прийшла до керівника Антикорупційного бюро, щоб вручити скаргу йому особисто в руки. «На сьогоднішній день керівником Фонду гарантування вкладів є особа, яка була одним з засновників та співвласником банку діючого президента України Петра Порошенка. Пізніше він вийшов з того банку, залишивши на своєму місці сина, та став керівником Фонду гарантування вкладів. Зараз він там займається забезпеченням роботоспроможності корупційних схем для Порошенка», - додала вона.
В той самий час лідер «Батьківщини» зазначила, що буде звертатися до Служби безпеки України з приводу збільшення кількості російських банків в Україні. «На сьогоднішній день в Україні кількість банків країни-агресора зросла від 12 до 41 відсотка», - наголосила Тимошенко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter