Венгрия и Украина займутся ремонтом мостов в пограничной зоне

Между правительствами Венгрии и Украины было подписано соглашение о совместном содержании и ремонте автомобильных мостов вблизи границы.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН, решение было закреплено распоряжением Кабинета министров накануне, 23 ноября. Владимир Кистион, вице-премьер-министр Украина, подписал проект этого соглашения. В пояснении к документу говорится о том, что это соглашение будет способствовать созданию правовых основ для эксплуатации, содержания и ремонта мостов в пограничной зоне Украины и Венгрии. Проект соглашения предусматривает совместную работу по ремонту, а также по содержанию мостов в нормальном эксплуатационном состоянии.
Напомним, что ранее в Министерстве инфраструктуры заявили о том, что хотят привлечь японские компании для реконструкции украинских мостов. В ведомстве подчеркнули, что в следующем году начнутся масштабные ремонтные работы, и к их осуществлению должны быть привлечены компании из Японии, которые зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Такое заявление прозвучало от Владимира Омеляна.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter