«Укрзализныця» вводит новый поезд по маршруту Киев-Мариуполь

«Укрзализныця» запускает новый поезд, который соединит столицу Украины с Мариуполем, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании.
Билеты можно будет приобрести уже в самое ближайшее время, а расписание пассажирского поезда будет очень удобным – поезд будет отправляться раз в два дня по ночному графику. По словам Войцеха Бальчуна, главы УЗ, запуск нового поезда стал возможным только после ремонта железнодорожного полотна на участке Запорожье – Камыш-Заря – Волноваха. По мнению Бальчуна, этот участок является очень важным направлением в Украине, и теперь пассажирам будет предложен новый и очень удобный маршрут, который поможет решить сразу несколько проблем. Поезд Киев-Мариуполь будет следовать до конечных станций с несколькими остановками, кроме того, время отправления и время прибытия максимально удобные для пассажиров ночного поезда. Запуск нового поезда намечен на 22 декабря.
Состав Киев-Мариуполь будет отправляться только по четным числам. Время отправления из Киева – в 18 часов 53 минуты, прибытие в Мариуполь – в 12 часов 20 минут. Из Мариуполя состав будет отправлять только по нечетным числам, в 17 часов 46 минут. Время прибытия на конечную станцию в Киеве – в 12 часов 08 минут.
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