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Дезертирам, яких затримала СБУ біля Криму, скасували можливість застави

Дезертирам, яких затримала СБУ біля Криму, скасували можливість застави
Судді Центрального суду Миколаєва скасували можливість внесення застави за затриманих українськими спецслужбами на адміністративному кордоні з окупованим Кримом Одинцова Максима та Баранова Олександра. Про це у четвер, 24-го листопада, пише видання «Українські новини», посилаючись на відповідне повідомлення миколаївського суду, передає replyua.net.

У інформаційному листі вказується, що за клопотанням слідчого у даній справі під час судового засідання було змінено спосіб виконання запобіжного заходу зрадників. Зважаючи на те, що підозрюваним інкримінують правопорушення за статтею 111 частини 1 Кримінального кодексу України про державну зраду, проти них може бути застосований лише один вид запобіжного заходу – утримування під вартою (без можливості внесення застави).

Згідно з даним рішенням, Центральний суд Миколаєва змінив своє попереднє рішення, яке передбачало можливість викупу злочинців. Як повідомлялося раніше, СБУ затримали двох дезертирів, які після окупації Криму зрадили військовій присязі на вірність українському народу та перейшли на бік ворога. Вони перетнули адмінкордон, щоб отримати фальшиві документи про вищу освіту в Україні.
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