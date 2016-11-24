Обшук у Сідоркіна був через його діяльність в проекті "Prosud" - активістка



Представники організації «Автомайдан» заявляють, що обшук у одного з їх представників Сідоркіна Миколи показує ставлення деяких осіб до їхнього проекту «Prosud», у якому описуються дорогі вілли та автомобілі представників українського судочинства. Про це під час розмови з кореспондентами «УП» розповіла прес-секретар «Автомайдану» Бутко Катерина, коментуючи обшук у Миколи Сідоркіна нібито через те, що він стежить за керівником Голосіївського суду Первушиною Оленою,



Вона знаходить зв’язки між обшуком у автомайданівця та розслідуванням, яке проводиться у рамках проекту «Prosud». «Деякий час тому назад ми отримали інформацію про те, що суддя Первушина користується автомобілем, якого немає в її електронній декларації. Ми, як активісти громадської організації, вирішили перевірити цю інформацію. Рівно тиждень тому Микола у власному автомобілі чекав приїзду Первушиної, щоб встановити, чи дійсно вона використовує автомобіль, який відсутній у її декларації», - розповідає Бутко.



«У судовому рішенні, на підставі якого проводили обшук у Сідоркіна, вказується машина «Skoda», яка нам не знайома. Вона не має ніякого відношення ні до «Автомайдану», ні до проекту «Prosud», оскільки Коля їздить на автомобілі «Форд», - зазначила вона.

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Горячая тема: Портников объяснил, почему Кремль панически боится Хорватии Представники організації «Автомайдан» заявляють, що обшук у одного з їх представників Сідоркіна Миколи показує ставлення деяких осіб до їхнього проекту «Prosud», у якому описуються дорогі вілли та автомобілі представників українського судочинства. Про це під час розмови з кореспондентами «УП» розповіла прес-секретар «Автомайдану» Бутко Катерина, коментуючи обшук у Миколи Сідоркіна нібито через те, що він стежить за керівником Голосіївського суду Первушиною Оленою, передає replyua.net Вона знаходить зв’язки між обшуком у автомайданівця та розслідуванням, яке проводиться у рамках проекту «Prosud». «Деякий час тому назад ми отримали інформацію про те, що суддя Первушина користується автомобілем, якого немає в її електронній декларації. Ми, як активісти громадської організації, вирішили перевірити цю інформацію. Рівно тиждень тому Микола у власному автомобілі чекав приїзду Первушиної, щоб встановити, чи дійсно вона використовує автомобіль, який відсутній у її декларації», - розповідає Бутко.«У судовому рішенні, на підставі якого проводили обшук у Сідоркіна, вказується машина «Skoda», яка нам не знайома. Вона не має ніякого відношення ні до «Автомайдану», ні до проекту «Prosud», оскільки Коля їздить на автомобілі «Форд», - зазначила вона.