Суд відновив діяльність банку "Велес" - Гонтарева

Суд дозволив продовжувати фінансову діяльність банку «Велес», який був ліквідований Національним банком України через шахрайство його керівництва. Про це сьогодні, 24-го листопада, під час прес-конференції розповіла глава регулятора Гонтарева Валерія, повідомляє replyua.net.
«Ви можете більше дізнатися про цей банк, дослідивши його діяльність. У списку банків, які відмивали гроші, «Велес», напевно, був найбруднішим. Лише йому Нацбанк завадив вивести нелегально майже 500 мільйонів доларів США, використовуючи фіктивні договори», - зазначила вона. В той самий час Гонтарева нагадала, що дана фінансова організація належить народному депутату попередніх двох скликань Бондареву Костянтину. Після цього вона назвала його спонсором всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».
Також голова Національного банку заявила, що крім вищевказаного суди також відновили право на діяльність банку «Союз», який також було виведено з фінансового ринку через шахрайські дії. «Цього року суди нас ну дуже здивували. Я б це назвала «поверненням зомбаків». Ми закликаємо звернути на це увагу правоохоронних органів», - додала вона. Також Гонтарева сказала, що регулятор не допустить діяльність даних банків.
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