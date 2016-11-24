Захисники Єфремова вимагають звільнити їх підзахисного негайно

Адвокати колишнього керівника парламентської фракції «Партія регіонів» Єфремова Олександра заявляють, що сьогодні, 24-го листопада зранку минув строк утримання їхнього підзахисного під вартою. Про це під час засідання Печерського районного суду міста Київ, на якому розглядається питання продовження строку утримування під вартою колишнього регіонала, заявили захисники Єфремова, інформує replyua.net.
«Вже майже 4 години незаконно за гратами утримують нашого підзахисного», - наголосив адвокат Солодко Євген. «Порядок затримання вимагає перераховувати кожну хвилину утримування. Тому я зараз подаю клопотання щодо негайного звільнення з в’язниці Єфремова О. прошу посадити його на лаву в цій судовій залі. На нашу думку, наразі потрібно орати іншу міру запобіжного заходу, а не продовжувати строк арешту», - сказав він.
У той самий час прокурор у справі Єфремова Кожухівський Павло зазначив, що строк тримання під вартою Єфремова збігає 24-го листопада майже опівночі. «Права для задоволення даного клопотання немає», - наголосив він. Після цього слідчий суддя Печерського райсуду Карабань Володимир відхилив клопотання адвокатів. Він також зауважив, що Єфремов має сидіти за гратами ще кілька годин.
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