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Міноборони: ФСБ РФ потрібно трішки пригальмувати з серіалом "українські шпигуни"

Міноборони: ФСБ РФ потрібно трішки пригальмувати з серіалом "українські шпигуни"
Пропаганда Російської Федерації щодо «українських диверсантів та шпигунів» продовжує набирати оберти. На території окупованого Криму російські спецслужби використовують особисті справи колишніх військовослужбовців Збройних сил України, які проходили службу в АР Крим. Про це у четвер, 24-го листопада, у коментарі «УП» розповів прес-офіцер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, передає replyua.net.

«Сьогодні ми можемо спостерігати, як серіал російських спецслужб під назвою «українські шпигуни» виходить в ефір все частіше і частіше. Не дуже приємно про це говорити, але ми прогнозуємо, що ця маячня буде продовжуватися і надалі», - заявив полковник. «Ми вже говорили про це раніше: ФСБ РФ не шукає важких шляхів, використовуючи особисті справи колишніх військовослужбовців Збройних сил України чи Чорноморського флоту Російської Федерації», - зауважив Лисенко.

Він наголосив, що на сьогоднішній день люди, яких звинувачують у шпигунстві, живуть звичайнісіньким цивільним життям, деякі з них займаються бізнесом, інші вже на пенсії. Вони не мають абсолютно ніякого відношення до військової служби, в чому їх звинувачують російські спецслужби.
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