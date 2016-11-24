В Украине растет количество свалок с токсичными отходами

Предприятия, лицензированные на утилизацию токсичных отходов, не справляются со своими обязанностями, и они не смогли пройти проверку, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня.
В сообщении говорится о том, что большинство этих предприятий не соответствует требованиям, кроме того, у них нет специального оборудования для уничтожения токсичного мусора. Экологи из Украины бьют тревогу – в стране резко увеличилось количество незаконных свалок с мусором, который является токсичным и представляет угрозу для окружающей среды. Ядохимикаты, лампы, батарейки и старую бытовую технику выбрасывают в лесной зоне, а также в промзонах мегаполисов.
Недавно в Черкассах обнаружили огромный склад на одном из промышленных предприятий, где хранились отходы, представляющие опасность. Это предприятие должно заниматься утилизацией такого мусора, однако отходы просто складировали на территории. В этом году свалки ламп и ядохимикатов были обнаружены не только в Черкассах, но и в Киевской, Полтавской и других областях.
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