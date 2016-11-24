Россия отправила на Донбасс еще один гумконвой

Очередной, уже 58-й гуманитарный конвой для населения Донбасса, информирует replyua.net со ссылкой на сведения пресс-службы МЧС РФ. Сообщается, что для создания в Ростовской области колонны из четырех десятков автомобилей с якобы гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской областей понадобилось несколько дней. Около четырех часов утра эта колонна выехала за пределы Ростовской области по направлению к российской границе.
По данным представителей МЧС России, до прибытия на госграницу, произошел раздел колонны на две части. Первая из них будет направляться к пункту пропуска «Донецк», а вторая – на «Матвеев Курган», где пройдет на таможне все самые необходимые процедуры, так как этого требуют международные нормы по доставкам грузов с гуманитарной помошью.
Также ведомство предоставило информацию о четырех сотнях тонн гуманитарного груза. Предполагается, что его распределят между находящимися под оккупацией территориями Донбасса. Согласно утверждению российской стороны, гуманитарный конвой состоит из продовольственных товаров, еды, товаров первой необходимости и медпрепаратов
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