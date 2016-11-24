Балчун не оправдывает ожиданий

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По словам народного депутата Украины Александра Урбанского, новый руководитель «Укрзализныци» не сделал абсолютно ничего из того, о чем обещал. В этом депутат солидарен с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном. Народный избранник считает, что на предприятии следует в первую очередь решить проблемы с менеджментом, что позволит вернуть его в нормальное, правильное русло.Александр Урбанский так же заявил, что хорошо знаком с позицией министра Омеляна. Ведь тот неоднократно присутствовал на заседаниях профильного комитета. Депутат акцентировал, что пригласив Балчуна работать на нашей«Укрзализныце», ему отвели определенные конкретные временные срокт. И высказал надежду, что по истечению этого времени по нынешнему руководителю будет принято адекватное и правильное решение, которое будет необходимо для дальнейшего развития предприятия.Сегодняшнюю ситуацию украинской железной дороге Урбанский оценивает негативно. По его мнению «европейский гость» не воплотил то, о чем заявлял. Ведь при его назначении на должность запасов топлива хватало на месяц вперед. Сейчас же запасов хватит в лучшем случае на полтора суток. Все это очень отрицательно влияет на всю работу.