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Сазонов: это уже началось или только объявили?

Сазонов: это уже началось или только объявили?
На своей странице в Фейсбуке Кирилл Сазонов интересуется «Что там у Украины с безвизом», информирует replyua.net. «Друзья, я закрутился немножко, и сейчас не могу уже вспомнить. Что там с безвизовым режимом? Он у нас работает с сегодняшнего дня, или же нам только сегодня скажут, что завтра можно ехать в ЕС без визы?», шутит Сазонов.

Напомним, что ранее Петр Порошенко клятвенно заверил украинцев в том, что до 24 ноября Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом. Сегодня тысячи пользователей вспомнили об обещании украинского президента и начали обсуждать «отмену визового режима с сегодняшнего дня» в соцсетях. Не только Кирилл Сазонов шутит на эту тему.

Пользователи уже оставили сотни комментариев: «Поздравляю всех с безвизом!», «Завтра еду по безвизу. Буду работать проституткой, а на заработанное куплю российского газа», «Где ты, безвиз, сволочь?», «Первые 5 украинцев, получившие безвиз, получат его бесплатно». Впрочем, нашлись и те, кто написал о том, что Петр Порошенко давал свое обещание, не зная о том, что европейская сторона снова может найти причины для затягивания процесса либерализации.
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