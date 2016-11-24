Коли запрацює Служба фінансових розслідувань - міністр

До закінчення 2017 року в Україні має з’явитися Служба фінансових розслідувань. Про це сьогодні, 24-го листопада, розповів голова Міністерства фінансів України Данилюк Олександр під час розмови з кореспондентами «Фокусу», передає replyua.net.
«Для того, щоб розформувати податкову поліцію та сформувати Службу фінансових розслідувань необхідно розробити на прийняти важливий закон. Мені б дуже хотілося, щоб нова служба була створена вже у цьому році. Але зважаючи на всі вимоги, це станеться не раніше наступного року», - розповів міністр.
В той самий час Данилюк зауважив, що головним критерієм для створення дійсно якісної Служби фінансових розслідувань є підбір кадрів. «Напевно, хтось все таки залишиться з представників діючої податкової поліції. Але більшість кадрів буде підібрано на чесному та прозорому конкурсі», - зазначив він. «Нова служба буде складатися переважно з нових людей. Всього буде приблизно 2 тисячі 500 робочих місць. Найважливішою відмінністю від діючих органів у протидії фінансових злочинів нове відомство буде силовим та буде виконувати аналітичні функції», - наголосив Данилюк. Як повідомлялося, наприкінці весни цього року Мінфін публічно оголосив про початок ліквідації податкової поліції.
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