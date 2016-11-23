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«Герої» вірні ідеям так званих Л/ДНР поки їм платять – Аброськін

«Герої» вірні ідеям так званих Л/ДНР поки їм платять – Аброськін
Очільник Донецького обласного управління Національної поліції В’ячеслав Аброськін розповів про чергове затримання бойовика терористичної організації ДНР, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали інтернет-ресурсу «Цензор.нет».

Так, Аброськін повідомив, що сьогодні, двадцять третього листопада 2016 року, на пункті пропуску «Пищевик», який донеччанам потрібно пройти для того, щоб потрапити на територію, підконтрольну Україні, було затримано одного із «бійців» терористичної організації «Донецька народна республіка». Чоловік доволі літнього віку - 1958 року народження – вирішив поїхати до Маріуполя. До цього він два роки вірою і правдою служив терористам та російським окупантам – мінував такі міста як Шахтарськ, Саробешево та Дебальцево. Відтак, втомився від «роботи» і пішов на пенсію.

Саме для оформлення пенсії і їхав чоловік до Маріуполя. Тобто, він хотів отримати грошей від тих, кого до цього два роки з радістю вбивав. Очевидно, що «народні герої» відмовляються від ідей своєї недореспубліки відразу, як у них закінчуються гроші. Напевно, сильно «припекло» у терористів, якщо доводиться їхати за грошима до України, - робить висновок Аброськін.
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