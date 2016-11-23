Льовочкін заперечує звинувачення Авакова

Керівник Адміністрації президента часів Віктора Януковича, діючий депутат Верховної Ради від «Опозиційного блоку» Льовочкін Сергій стверджує, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков безпідставно звинувачує його у причетності до розгону «Євромайдану». Про це він сказав у коментарі виданню «УП», передає replyua.net.
«Я ще раз нагадую, що причиною мого звільнення з посади керівника Адміністрації президента стала невиправдана жорстокість міліції під час побиття студентів мирної акції протесту, яка відбувалася на майдані Незалежності. 30-го листопада 2013-го року. Ці всі речі на сьогоднішній день дуже відомі, і вони ще раз доводять те, що Арсен Аваков полюбляє періодично робити заяви, які ґрунтуються на брехні», - зазначив він, відповідаючи на звинувачення Авакова.
Льовочкін додав, що «аваковські заяви іноді робляться лише з однією метою – відволікти увагу спільноти від власної провальної роботи чи своєї неправоти». «На цей раз він зробив брехливу заяву, щоб відволікти увагу українців від того, що до сьогоднішнього дня у справі «терористичного акту на «Інтер», в якій досі немає покараних», - зазначив Льовочкін, тим самим створивши таку собі «нічию».
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