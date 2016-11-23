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Льовочкін заперечує звинувачення Авакова

Льовочкін заперечує звинувачення Авакова
Керівник Адміністрації президента часів Віктора Януковича, діючий депутат Верховної Ради від «Опозиційного блоку» Льовочкін Сергій стверджує, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков безпідставно звинувачує його у причетності до розгону «Євромайдану». Про це він сказав у коментарі виданню «УП», передає replyua.net.

«Я ще раз нагадую, що причиною мого звільнення з посади керівника Адміністрації президента стала невиправдана жорстокість міліції під час побиття студентів мирної акції протесту, яка відбувалася на майдані Незалежності. 30-го листопада 2013-го року. Ці всі речі на сьогоднішній день дуже відомі, і вони ще раз доводять те, що Арсен Аваков полюбляє періодично робити заяви, які ґрунтуються на брехні», - зазначив він, відповідаючи на звинувачення Авакова.

Льовочкін додав, що «аваковські заяви іноді робляться лише з однією метою – відволікти увагу спільноти від власної провальної роботи чи своєї неправоти». «На цей раз він зробив брехливу заяву, щоб відволікти увагу українців від того, що до сьогоднішнього дня у справі «терористичного акту на «Інтер», в якій досі немає покараних», - зазначив Льовочкін, тим самим створивши таку собі «нічию».
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