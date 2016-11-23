У РФ затримали та передали бойовикам громадянина України - Геращенко

Представник української сторони в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи по врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що на території Російської Федерації було затримано та передано до бойовиків «ДНР» українського громадянина. Про це вона розповіла сьогодні, 23-го листопада, у себе на Фейсбуці, передає replyua.net.
«Ми разом з Валерією Лутковською отримали тривожні дані про те, що у Росії знову затримали громадянина України. Також нам відомо, що його передали представникам терористичного угрупування «ДНР». Його прізвище – Ніколаєв», - зазначила вона. Також Геращенко наголосила, що Росія передала чоловіка бойовикам через непідконтрольну ділянку кордону, а це у свою чергу являється злочином, передбаченим у міжнародному гуманітарному праві.
В той самий час вона зауважила, що на сьогоднішній день питання обміну заручниками досі залишається відкритим, і в ньому немає конкретних домовленостей. Геращенко також сказала, що до новорічних свят на контрольно-пропускних пунктах буде працювати більше прикордонників, які зможуть швидше оформлювати документи; також збільшать розмір дозволеної поклажі від 50-ти до 75-ти кілограм.
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