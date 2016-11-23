Адвокат заявив, що українська сторона хоче зірвати допит Януковича

Адвокат президента-втікача Віктора Януковича Сердюк Віталій закликає Державну судову адміністрацію України зробити все необхідне для того, щоб в день допиту його підзахисного між Святошинським районним судом Києва та Ростовським обласним судом був якісний відеозв'язок. Про це він написав у коментарі «УП», передає replyua.net.
Він заявив, що українська прокуратура висловлює деякі сумніви у можливості проведення відеоконференції з метою проведення допиту. «Мені досі незрозуміло, що саме підштовхнуло українську прокуратуру вважати, що відеодопит може не відбутися через якісь технічні несправності. Найпростіше і найочевидніше пояснення тому – це небажання багатьох відомих людей того, щоб Віктор Янукович давав публічні свідчення у справі щодо «Беркуту», - сказав захисник.
«У мене є припущення, що саме вони і готують зірвати відеодопит. Я зараз звертаюся до Державної судової адміністрації України забезпечити надійний та якісний відеозв’язок між Ростовським обласним судом та Святошинським райсудом», - наголосив він. Як відомо, 25-го листопада поточного року о 13:00 має початися відеодопит колишнього президента України Віктора Януковича та екс-представника МВС Шуляка Станіслава.
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