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Аваков назвал автора разгона Майдана

Аваков назвал автора разгона Майдана
Согласно заявлению главы МВД Арсена Авакова, нардеп от Оппозиционного блока Сергей Левочкин - инициатор разгона участников событий на Майдане, сообщает replyua.net. Такое заявление Аваков сделал в ходе посещения Северодонецка, где принял участие в открытии нового центра по предоставлению услуг. Министр подчеркнул, что Левочкин должен сидеть не в парламенте, а в тюрьме, так как по его инициативе был разогнан Майдан. Примечательно, что ранее высокопоставленный чиновник не выступал с подобными заявлениями.

Напомним, что Генпрокуратура Украины занимается расследованием производства о финансировании террористической деятельности корпорацией GDF Media. Ими управляют Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин. В том числе, компании предъявлены подозрения в факте переведения ста млн долларов на счета российского «Первого канала» якобы за оплату 29 процентов акций телеканала «Интер» в связи с фактами уголовного преступления. При этом, известно, что владельцем 80 процентов компании GDF Media является бизнесмен Фирташ, 20% - народный депутат от Оппоблока Левочкин.

Два года назад экс-президент Украины Виктор Янукович дал интервью российским журналистам и отметил, что ему было невыгодно давать приказ разгонять участников протеста, но у него были причины подозревать в этом Левочкина, который на то время руководил президентской Администрацией.
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