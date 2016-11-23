В Украине скончался первый больной гриппом в этом сезоне

В эпидемиологическом сезоне 2016-2017 зарегистрирован первый случай смерти от гриппа в Украине, передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В информационном бюллетене Центра ОРВИ и гриппа Украинского центра по мониторингу заболеваний сообщают о том, что в период с 14 по 20 ноября в Украине было зарегистрировано 170 тысяч человек, заболевших ОРВИ или гриппом, из них больше 68 процентов – это дети. Также в центре подчеркнули, что на прошлой неделе из-за осложнений, вызванных гриппом, скончался один пациент. В Киевской области наблюдается самый высокий показатель заболеваемости с начала этого сезона – 780 человек на сто тысяч населения. По-прежнему самые низкие показатели заболеваемости медики фиксируют в Тернопольской области – всего 213 человек на сто тысяч населения.
При этом эксперты отмечают, что число заболевших по сравнению с предыдущей неделей выросло сразу на шесть процентов. В Центре ОРВИ и гриппа подчеркнули, что на сегодняшний день ни в одной из областей Украины эпидемический порог показателей заболеваемости пока не превышен.
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