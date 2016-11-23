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Долги по зарплатам шахтерам начали уменьшаться

Долги по зарплатам шахтерам начали уменьшаться
Задолженность по заработной плате перед украинскими горняками постепенно снижается, передает replyua.net со ссылкой на данные Министерства энергетики.

Долги по зарплате на госпредприятиях угольной отрасли, подконтрольных Минэнергоугля, за прошлый месяц уменьшились почти на 21 процент, и по состоянию на начало ноября сумма задолженности достигает 229 миллионов гривен. Долги работникам, занятым на предприятиях электроэнергетической отрасли, сейчас составляют чуть больше 10 миллионов гривен, работникам нефтегазового комплекса – больше трех миллионов и работникам атомно-промышленного комплекса – шесть с половиной миллионов. В целом, задолженность по зарплате на госпредприятиях Минэнергоугля сейчас достигает 927 миллионов гривен, и это на 60 миллионов меньше, чем в сентябре. Нужно отметить, что в начале года долги по заработной плате работникам государственных шахт достигали 147 миллионов гривен.

Ранее Кабинет министров издал распоряжение о дополнительном выделении средств из бюджета на погашение задолженности по заработной плате шахтерам. Из средств, выделенных Минэнерго, на погашение долгов было направлено почти 53 миллиона гривен.
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