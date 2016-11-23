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Аваков звинуватив Льовочкіна у розгоні "Майдану"

Аваков звинуватив Льовочкіна у розгоні "Майдану"
Голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков каже, що ініціатором розгону учасників протесту «Революції Гідності» був керівник Адміністрації президента часів Януковича Сергій Льовочкін. Про це він заявив сьогодні, 23-го листопада, під час відкриття сервісного центру на Луганщині, пише «112 Україна», передає replyua.net.

«Товаришу Льовочкіну вже давно потрібно сидіти за гратами, а не знаходитися у Верховній Раді. Саме він був ініціатором розгону «Євромайдану», - сказав Аваков. В той самий час у повідомленні зазначається, що Генпрокуратура розслідує справу щодо фінансування терористичних організацій компанією Льовочкіна та Фірташа. Як відомо, 20 відсотків компанії GDF Media Limited належить Льовочкіну, решта – Фірташу.

Раніше також зазначалося, що Льовочкіна у розгоні Майдану звинувачував і колишній президент України Віктор Янукович. До Януковича підключався і колишній керівник Київської міліції Коряк Валерій. Проте сам Аваков, як повідомляє «112 Україна», зробив таку заяву вперше. Але глава МВС неодноразово критикував Льовочкіна, звинувачуючи його у змові з президентом Порошенком проти фракції «Народний фронт» через телеканал «Інтер».
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