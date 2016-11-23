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С декабря Украина может прекратить поставку воды в «ЛНР» - Тука

С декабря Украина может прекратить поставку воды в «ЛНР» - Тука
Согласно принятому решению украинской власти, уже с начала следующего месяца неподконтрольные Киеву районы Луганской области могут остаться без водоснабжения. Как передает replyua.net, подтверждение этому предоставил замминистра Украины по делам оккупированных территорий Георгий Тука. Он отметил, что главной причиной, по которой Киев будет вынужден отключить оккупированные территории от воды, стало отсутствие желания у пророссийских террористов к сотрудничеству. По словам Туки, для мирного населения, вынужденного проживать в оккупированных районах «ЛНР», оплата водоснабжения поступала от международных «доноров». Но для этого было поставлено условие – создать специальное предприятие, осуществляющее контроль за снабжением водой оккупированных территорий.

«В Минске мы договорились создать украинскую компанию, на которую возложат ответственность за расчеты за использованный ресурс. Со стороны Украины был осуществлен ремонт водопроводов, установлены современные счетчики. Но террористы это проигнорировали, никто из них так и не вышел на связь, не отвечал на звонки по телефону и не приехал, чтобы получить электронные ключи от счетчиков», - сказал Тука.

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