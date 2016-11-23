Уряд зробив крок у роздержавленні друкованих ЗМІ

Уряд затвердив список, у якому перераховуються понад 240 українських друкованих видань, які підлягають роздержавленню. Як передає replyua.net, дане рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів сьогодні, 23-го листопада.
На власній сторінці у соціальній мережі Фейсбук прес-секретар прем’єр-міністра України Столярчук Дмитро написав: «Сьогодні Кабінет міністрів України зробив важливий крок на шляху до роздержавлення декількох сотень друкованих редакцій та засобів масової інформації». «Дана реформа передбачає у собі зменшення впливу з боку української влади на дані видання. Також у випадку роздержавлення, як правило, ЗМІ стають змістовнішими та цікавішими», - зазначив він.
В той самий час він зауважив, що у першому етапі роздержавлення взяти участь виявили бажання 244 друкованих ЗМІ та редакцій. А це в свою чергу більше половини державних засобів масової інформації в Україні. За словами експертів, після такої реформи статті та новини української преси перестане містити у собі політично упереджений зміст. Як повідомлялося раніше, в Україні працює декілька приватних агентств, які публікують новини, які «диктують» їм їх власники-чиновники.
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