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Участники войны, ставшие инвалидами и переселенцами, получат помощь на покупку жилья

Участники войны, ставшие инвалидами и переселенцами, получат помощь на покупку жилья
Инвалиды первой и второй группы, которые принимали участие в боевых действиях в зоне АТО и являются вынужденными переселенцами, получат от государства помощь на покупку жилья. Как передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое решение сегодня было принято на заседании правительства.

Как стало известно, инвалидам-переселенцам государство будет выделять помощь на приобретение жилья по месту новой регистрации. По словам Андрея Ревы, министра социальной политики, вынесенное постановление поможет решить очень важные проблемы. «Инвалидам первой и второй группы, внутренне перемещенным участникам боевых действий, будет дана возможность покупать жилье там, где они вновь зарегистрировались. Они смогут встать на учет в Единый госреестр льготников, после чего можно будет поставить этих людей на квартирный учет», подчеркнул Рева.

Ранее на такую помощь могли рассчитывать только военные с инвалидностью по месту своей прописки, а теперь возможность появилась и у переселенцев по месту новой регистрации.
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