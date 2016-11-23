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В Службе занятости рассказали о ситуации с безработицей

В Службе занятости рассказали о ситуации с безработицей
Процент безработицы в Украине начинает сокращаться, и с помощью Службы занятости в период с января по октябрь этого года работу смогли найти 655 тысяч украинцев, и это на 24 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как информирует replyua.net, сегодня об этом сообщил Сергей Кравченко, заместитель главы Государственной службы занятости. По его словам, цифры, полученные за указанный период, свидетельствуют об эффективной работе Службы занятости, и каждый день, исходя из общей статистики, Службе занятости удается устроить на работу не меньше трех тысяч граждан. «В этом году были внесены некоторые изменения, благодаря которым в пик кризиса удалось повысить эффективность Службы занятости. Пик кризиса наблюдался на рынке труда в начале этого года, однако мы его преодолели», заявил Кравченко.

Однако он подчеркнул, что многие граждане идут в Службу занятости не в поиске работы – целью является получение пособия по безработице. Кравченко отмечает, что в Службе занятости могут реально помочь и даже направить на бесплатные курсы переквалификации.
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