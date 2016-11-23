InformNapalm створила базу даних з доказами присутності військових РФ на Донбасі

Міжнародна волонтерська розвідувальна організація InformNapalm створила базу даних, де розміщує матеріали, які доводять присутність кадрових військовослужбовців Збройних сил РФ та території окупованого Донбасу. Про це повідомляє прес-центр організації на своєму офіційному веб-сайті, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що у цій базі даних знаходяться безліч доказів, які вдалося зібрати за два роки військової агресії Росії проти України. «Станом на сьогоднішній день представники InformNapalm змогли зафіксували військовослужбовців з 75-ти різних військових частин Російської Федерації, які перетинали неконтрольований українською владою кордон з Росією за наказом своїх командирів», - заявили у інформаційному листі.
З вищезазначеною базою даних можна ознайомитися, перейшовши за посиланням: russian-presence-in-ukraine.silk.co. також у повідомленні вказується, що крім доказів, у кожному конкретному розслідуванні містяться коментарі різними мовами (від п’яти до двадцяти). Найпопулярнішими є англійська, німецька, французька, українська. За словами волонтерів, виходячи з їх даних, можна засудити російську владу в Міжнародному кримінальному суді, з якого хоче вийти РФ.
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