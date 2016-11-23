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Уряд сприяє переселенцям з отриманням житла

Уряд сприяє переселенцям з отриманням житла
Уряд прийняв рішення надати дозвіл інвалідам першої та другої групи, які приймали участь у антитерористичній операції та наразі являються вимушеними переселенцями, отримувати грошову допомогу на придбання житла за місцем реєстрації як переселенці. Таке рішення було прийняте на засіданні Кабінету міністрів сьогодні, 23-го листопада, пише українське агентство «Інтерфакс», передає replyua.net.

«Дана постанова вирішує та надає інвалідам першої та другої групи, учасникам бойових дій в зоні АТО, які стали вимушеними переселенцями, ставати на облік до Єдиного державного реєстру пільгових осіб. Це дасть підставу для того, щоб поставити таких людей в чергу на отримання квартири», - заявив голова Міністерства соціальної політики Рева Андрій.

Він нагадав, що раніше інвалідам війни, щоб скористуватися такою можливістю, потрібно було ставати в чергу за місцем прописки. Але цього не можуть зробити тимчасово переміщені люди, домівки яких залишилися в окупованих частинах країни. В той самий час Рева не сказав, скільки часу доведеться стояти на обліку, щоб отримати квартиру, оскільки за практикою попередніх років це може бути від кількох місяців до кількох років.
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