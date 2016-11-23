Нищук виправдовується за сказане в ефірі ICTV

Голова Міністерства культури України Нищук Євген каже, що його висловлювання, якими він ділився на одному з телевізійних каналів, не зовсім правильно зрозуміли. Про це він сказав сьогодні, 23-го листопада, під час спілкування з кореспондентами в стінах парламенту, повідомляє replyua.net.
«Це був лише уривок зі всієї моєї розмови. Я говорив про те, що в східних регіонах України загалом потрібно підвищувати культурний рівень і зв'язок між громадянами. Адже раніше культурний розвиток там був у серйозному занепаді: було або погане фінансування, або не могли довести проекти до логічного завершення. Саме з таким сенсом я говорив про загальний культурний розвиток на Донбасі», - сказав Нищук.
«Досить тривалий час всі культурні проекти в східних областях України отримували надто низький рівень фінансування. Зате всі звернули увагу на слово генетика. Вибачте мене, якщо це когось зачепило. Я і уявити собі не міг, що це може когось образити. Все, що я мав на увазі, так це необхідність культурного єднання корінних українців та мігрантів, які в часи СРСР такими не називалися. Нам потрібен культурний обмін та діалог», - зазначив міністр культури. Як повідомлялося раніше, соціальні мережі «здійняли бунт» навколо слів Нищука про «відсутність генетики».
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