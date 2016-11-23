Китайские компании заинтересовались Чернобыльской АЭС

В следующем году две компании из Китая могут начать строительство солнечной электростанции рядом с Чернобыльской АЭС, в зоне отчуждения. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, мощность солнечной электростанции будет достигать одного гигаватта.
В сообщении говорится о том, что китайские инвесторы заинтересованы в реализации этого крупного проекта, и строительство запланировано на следующий год. Более того, этот проект будет выгоден Украине – он позволит развивать энергетику и «зеленую» экономику, что, в свою очередь, приведет к серьезным экономическим и социальным сдвигам. Зона отчуждения может быть нетронутой еще несколько десятилетий, однако ее можно использовать для развития экономики.
Напомним, что в середине этого месяца на Чернобыльской АЭС приступили к надвижению в штатное положение арки конфайнмента, который будет защищать окружающую среду от радиоактивных отходов поврежденного блока. Также нужно отметить, что ранее специалисты уже неоднократно заявляли о том, что Чернобыльскую зону можно превратить в центр развития украинской энергетики.
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