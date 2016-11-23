валюта
СпецтемаБоровой: вы можете меня проклинать, но это правда

Китайские компании заинтересовались Чернобыльской АЭС

Китайские компании заинтересовались Чернобыльской АЭС
В следующем году две компании из Китая могут начать строительство солнечной электростанции рядом с Чернобыльской АЭС, в зоне отчуждения. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, мощность солнечной электростанции будет достигать одного гигаватта.

В сообщении говорится о том, что китайские инвесторы заинтересованы в реализации этого крупного проекта, и строительство запланировано на следующий год. Более того, этот проект будет выгоден Украине – он позволит развивать энергетику и «зеленую» экономику, что, в свою очередь, приведет к серьезным экономическим и социальным сдвигам. Зона отчуждения может быть нетронутой еще несколько десятилетий, однако ее можно использовать для развития экономики.

Напомним, что в середине этого месяца на Чернобыльской АЭС приступили к надвижению в штатное положение арки конфайнмента, который будет защищать окружающую среду от радиоактивных отходов поврежденного блока. Также нужно отметить, что ранее специалисты уже неоднократно заявляли о том, что Чернобыльскую зону можно превратить в центр развития украинской энергетики.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Приходько предсказала итог войны на Донбассе
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
23 ноя 2016
13609

В Испании назвали истинные причины выхода России из Международного уголовного суда

Информационное агентство «El Confidencial» пишет о том, что в действительности послужило мотивом для выхода России из-под юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге, - передает replyua.net.

22 ноя 2016
8253

Скандал в ЕС: Греция и Кипр содействуют российским бомбардировкам в Сирии

Информационное агентство Reuters пишет, что Греция и Кипр оказались в центре нового скандала – властей страны подозревают в тайном сотрудничестве с Россией, несмотря на санкции Европейского союза, -


Последние новости

В Госдуме рассказали, как Трамп признает Украину «российской»

Аваков звинуватив Льовочкіна у розгоні "Майдану"

С декабря Украина может прекратить поставку воды в «ЛНР» - Тука

Сына Мадонны арестовали за хранение наркотиков

Уряд зробив крок у роздержавленні друкованих ЗМІ

Участники войны, ставшие инвалидами и переселенцами, получат помощь на покупку жилья

Меркель раскритиковала действия Трампа

Тимошенко різко розкритикувала роботу Гонтаревої

Лидер БЮТ обвинила Порошенко в финансировании российской агрессии

В Службе занятости рассказали о ситуации с безработицей

InformNapalm створила базу даних з доказами присутності військових РФ на Донбасі

Рейтинг трезвости в России: непьющими оказались только дагестанцы и чеченцы

Уряд сприяє переселенцям з отриманням житла

Профессор: Обама сильно ошибается в Трампе – нужно готовиться к худшему

Портников определил последнюю возможность Запада выжить

Нищук виправдовується за сказане в ефірі ICTV

Новини з зони АТО за минулу добу (22.11.16)

Китайские компании заинтересовались Чернобыльской АЭС

Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

Міністр культури "підняв на вуха" соцмережі своїм висловлюванням про генетику

 Новости за день