Украинские производители нарастили экспорт товаров в ЕС

В период с сентября прошлого года по август текущего года экспорт украинских товаров в государства Евросоюза возрос на 5,2 процентов, информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ.
Такие данные сегодня обнародовали в профильном директорате Еврокомиссии. В Европейском Союзе подчеркнули, что экспорт товаров украинских производителей в страны ЕС продолжает увеличиваться. «Мы можем обнародовать важные результаты. За последний год, в период с сентября 2015 по август 2016 года, был зафиксирован рост украинского экспорта в европейские страны на уровне 5,2 процентов по сравнению с аналогичным предыдущим периодом», говорится в сообщении.
Также представители Еврокомиссии отметили, что для Украины такие показатели являются отличным достижением, и рост экспорта в ЕС произошел благодаря внедрению зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Напомним, что в этом году у Украины еще одно большое достижение – рекордный урожай многих культур, идущих на экспорт. В частности, увеличился урожай кукурузы, пшеницы и других зерновых.
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