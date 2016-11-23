Рыбачук сделал прогноз по третьему Майдану

Олег Рыбачук, бывший госсекретарь и бывший вице-премьер Украины, в эфире Обозревателя рассказал о том, что никаких предпосылок для третьего Майдана в стране сейчас нет, сообщает replyua.net. По словам политика, он не видит ни одной причины, из-за которой в Украине возможна революция.
«Настоящая революция в Украине не произойдет, поскольку для нее нет ни одной причины. В стране искусственно нагнетают обстановку. Конечно, существует общественное недовольство, но оно не критическое, и сейчас речь идет только о расшатывании ситуации», считает Рыбачук. По его мнению, революция является самым крайним методом, и украинскому народу необходимо просто заставить политиков выполнять все свои обещания, и для этого третий Майдан не понадобится. «Украинцам нужно научиться добиваться от политиков выполнения тех обязательств, которые они перед собой ставили во время предыдущей революции или во время выборов. Если народ этому не научится, Украину ждет череда революций», уверен политик.
Однако многие эксперты уже неоднократно высказывались о том, что из-за сложной политической ситуации возможны серьезные волнения в стране, вплоть на Майдана.
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