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ГПУ: До суду в Гаазі передадуть документи щодо "Євромайдану" через 3 місяці

ГПУ: До суду в Гаазі передадуть документи щодо "Євромайдану" через 3 місяці
Представники Генеральної прокуратури України готуються передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі додаткові матеріали про вбивства учасників протесту «Революція Гідності» за три місяці. Про це розповів керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Горбатюк Сергій під час розмови з представниками каналу «112 Україна», передає replyua.net.

«Все що я можу наразі розповісти, - це про матеріали справи щодо подій на «Євромайдані». За наступні 2 або 3 місяці ми передамо до суду в Гаазі додаткові матеріали щодо цієї справи», - зазначив представник ГПУ. В той самий час він зауважив, що матеріали, які стосуються подій на Майдані, анексії Криму та окупації частини сходу України, будуть розглядатися за різними справами.

«На сьогоднішній день ці події будуть розглядатися за двома напрямками, оскільки Верховна Рада зробила два звернення до Міжнародного кримінального суду. Це було зроблено спеціально з метою поширити юрисдикцію спочатку на події «Революції Гідності», а вже потім на окупацію Криму та Донбасу. У МКС такий формат прийняли, але водночас зауважили, що потрібно більше доказів, які будуть доводити, що ці події мають зв'язок», - розповів Горбатюк.
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