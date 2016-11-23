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Жебривский не сдержал свое обещание

Жебривский не сдержал свое обещание
В середине сентября этого года портал «Слово и Дело» зафиксировал одно из обещаний Павла Жебривского, председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации, и сегодня констатирует, что Жебривский не сдержал своего слова, передает replyua.net.

Как стало известно, Жебривский пообещал до конца текущего года восстановить двадцать жилых домов в разрушенной Марьинке. В начале ноября председатель администрации рассказывал о том, что пять разрушенных многоэтажек уже восстанавливают, чуть позже, 17 ноября, Жебривский заявил, что нужно восстановить не 20, а уже 23 жилых дома в Марьинке. Также он отметил, что на эти цели было выделено семь миллионов гривен.

По словам Жебривского, к концу года удастся восстановить только десять жилых многоэтажек, а уже после новогодних праздников строительные бригады приступят к восстановлению еще 13 домов. Исходя из этого заявления, можно говорить о том, что глава военно-гражданской администрации свое обещание не выполнил даже наполовину. Заявление о восстановлении двадцати разрушенных домов прозвучало от Жебривского 20 сентября.
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