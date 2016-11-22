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Україна не винна у інциденті з "Белавіа"

Україна не винна у інциденті з "Белавіа"
В результаті аналізу інциденту з літаком компанії «Белавіа» та у Службі безпеки України заявили, що дії української сторони були такими, що відповідають внутрішнім та міжнародним нормам. Про це можна дізнатися з відповідей служб, текст яких є у розпорядженні агентства «Українські новини», передає replyua.net.

Також розслідування інциденту було проведено і в державному підприємстві «Украерорух». «Було встановлено, що диспетчер керування повітряного руху приймав рішення відповідно до міжнародної практики та міжнародних норм», - зазначається у інформаційному листі. в той самий час у СБУ заявили, що їхні представники взагалі ніяким чином не впливали на даний процес і не давали вказівок диспетчерам. До Служби безпеки надійшла інформація про ймовірну загрозу національній безпеці. Після цього негайно були повідомленні і диспетчери «Украероруху».

«В період зв’язку диспетчерів з літаком представники СБУ не перебували у диспетчерському приміщенні та не давали ніяких вказівок фахівцям. Служба безпеки України діяла в рамках своєї компетенції з метою забезпечення повноцінної безпеки державі та її громадянам», - зазначили у інформаційному листі спецслужби.
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