Що дадуть результати допиту Януковича? - міністр

У тому випадку, якщо колишній президент України Віктор Янукович не надасть необхідні покази під час відеодопиту, то Генеральна прокуратура зможе передати необхідні матеріали до суду для розслідування і без них в рамках чинного законодавства щодо заочного судового розслідування. Про це сьогодні, 22-го листопада, під час телеефіру на каналі «112 Україна» розповів голова Міністерства юстиції Петренко Павло, передає replyua.net.
«У випадку, якщо російська сторона не зможе забезпечити належну роботу техніки, або якщо Янукович відмовиться давати покази, то в такому разі, я переконаний, правоохоронні органи мають достатню доказову базу, щоб передати перші справи до суду для заочного судового розслідування. Про це раніше розповідав генпрокурор Юрій Луценко, заявляючи, що він готовий передавати справи в суди до завершення поточного року», - зазначив він.
«Для нас цей допит потрібен лише для того, щоб довести до завершення відповідно юридичну складову справи», - зауважив Петренко. Глава Мін’юсту наголосив, що українська сторона виконала всі юридичні вимоги для того, щоб президент-втікач зміг озвучити свої свідчення. Як повідомлялося раніше, Святошинський райсуд Києва 24-го листопада буде вирішувати питання щодо допиту Януковича.
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