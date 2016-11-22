Швеция и Украина подписали важное соглашение

Представители органа Швеции по радиационной безопасности и представители Государственной инспекции ядерного регулирования Украины подписали сегодня важное соглашение о сотрудничестве, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Госатомрегулирования.
В сообщении говорится о том, что соглашение было подписано с целью плотного сотрудничества между Швецией и Украиной в области радиационной и ядерной безопасности, физической защиты радиоактивных отходов, ядерных установок, ядерных материалов и других источников излучения. Напомним, что ранее правительство Украины приняло решение о концентрации мощности производства топлива для атомных электростанций Украины и отдельных его компонентах на территории нашей страны.
Была принята Государственная целевая программа по развитию атомно-промышленного комплекса Украины, также одобрено распоряжение о разрешении на производство ядерного топлива в Украине и его компонентов с целью обеспечения непрерывных поставок и импортозамещения. Нужно отметить, что ядерное топливо Украина закупает только в России и Швеции, причем основная доля закупок приходится на российское топливо.
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