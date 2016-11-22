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Що буде далі між Порошенком та Трампом? - АП

Що буде далі між Порошенком та Трампом? - АП
На сьогоднішній день Україна активно працює над покращенням відносин з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Президент України Петро Порошенко став одним з перших, кому він вирішив зателефонувати. Про це розповів сьогодні, 22-го листопада, заступник керівника Адміністрації президент України Єлісєєв Костянтин під час розмови з кореспондентами видання «РБК-Україна», передає replyua.net.

В першу чергу він спростував всю критику, яка лунала в бік української влади щодо «некоректної політики». «Президент Петро Порошенко під час передвиборних гонок в США зумів зберегти нейтралітет. Він однаково лояльно ставився як і до демократа Хілларі Клінтон, так і до республіканця Дональда Трампа. І що також варто відмітити, так це те, що Дональд Трамп після перемоги на виборах вирішив одному з перших зателефонувати саме президент Петру Порошенку. А це свідчить про те, що наш міністр закордонних справ і посол в США мають хорошу репутацію серед американських колег», - зазначив Єлісєєв.

Також він підкреслив, що розмова між Трампом і Порошенком проходила спокійно і на високому рівні довіри. «Телефонна розмова тривала приблизно чверть години. Все пройшло чудово. Ми будемо і надалі розбудовувати стосунки з новим президентом США», - зауважив представник АП.
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