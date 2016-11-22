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В Украине резко дорожают спиртные напитки

В Украине резко дорожают спиртные напитки
Минимальные цены на спиртные напитки в Украине снова выросли, а самые дешевые виды алкоголя начнут дорожать в начале следующего месяца, информирует replyua.net со ссылкой на «Сегодня».

Минимальные розничные и оптово-отпускные цены на спиртное опаять повысились: вино подорожало на 22-55 процентов, коньяк – на 24-27 процентов, джин, ром и виски – на 37-63 процента, водка – на 27 процентов. Об этом говорится в распоряжении правительства от 9 ноября этого года. В Кабинете министров подчеркнули, что размер минимальных цен на алкоголь был установлен еще осенью прошлого года, и сейчас уровень этих минимальных цен совершенно не соответствует затратам предприятий, изготавливающих алкогольную продукцию, на производство и дальнейшую реализацию.

В Кабмине добавили, что с начала этого года значительно выросло акцизное обязательство, а также цены на сырье, в связи с чем было принято решение об увеличении минимальных отпускных цен. Напомним, что до новогодних праздников осталось чуть больше месяца, и теперь украинцам придется покупать алкоголь на новогодний стол по новым ценам.
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