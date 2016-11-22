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Міноборони: Затримання дезертирів проходило в рамках закону

Міноборони: Затримання дезертирів проходило в рамках закону
Двох дезертирів, які зрадили присязі на вірність українському народу, затримало згідно з чинним законодавством на підконтрольній уряду України території. Про це сьогодні, 22-го листопада, під час брифінгу в Києві розповів прес-офіцер Міноборони України Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання кореспондентів, повідомляє replyua.net.

«Дані особи були затримані українськими спецслужбами на підконтрольній Україні території. Також було встановлено, що ці особи колись служили в Збройних силах України. Вони не виконали наказ головнокомандувача переміститись з АР Крим під час окупації Росією на материкову частину України. Ці військові перейшли на бік ворога, тим самим порушили присягу на вірність українському народу», - заявив він.

«Наразі проти цих чоловіків було порушено кримінальне провадження. Затримання відбувалося в рамках діючого законодавства України. Досі нам не вдалося встановити мету, з якою ці «диверсанти» перетинали адміністративну межу», - зазначив полковник. На даний момент, за словами Мотузяника, Міноборони не готове оприлюднювати імена затриманих. Як відомо, раніше у Міноборони РФ називали імена Баранова Олександра та Одинцова Максима.
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