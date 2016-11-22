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Новини про допит Януковича

Новини про допит Януковича
Святошинський райсуд міста Київ планує 24-го листопада вирішити питання щодо можливості проведення відеоконференції з колишній президентом України Віктором Януковичем для його допиту. Про це сьогодні, 22-го листопада, під час засідання заявив головуючий суддя Святошинського районного суду Дячук Сергій, пишуть «Українські новини», передає replyua.net.

В той самий час він зазначив, що до його суду надійшла інформація про те, що Ростовський обласний суд Російської Федерації готовий до проведення відеодопиту екс-президента України Віктора Януковича. У Святошинському райсуді у понеділок відбулося тестування системи відеозв’язку. Наразі вона перебуває у стані готовності до використання.

Також Дячук сказав, що під час судового засідання, яке відбудеться 24-го листопада, суд врегулює питання щодо зміни порядку дослідження доказів та про проведення в найближчий час «віддаленого допиту» Януковича і колишнього представника Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка. Як повідомлялося раніше, 16-го серпня поточного року Мін’юст повторно направив запит до російських колег запит на допит Віктора Януковича, оскільки у першому запиті, за словами російської сторони, зникла значна частина документів.
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