В Украине продолжает увеличиваться средний размер субсидий

По сравнению с показателями октября 2015 года в прошлом месяце средний размер субсидий на одну украинскую семью возрос в 1,8 раза и достиг 566 гривен.
Как информирует replyua.net, такие данные приводят в Государственной службе статистики. Самый большой средний размер субсидий сейчас получают жители Винницкой и Тернопольской областей – 1,17 тысяч гривен и 1,20 тысяч гривен соответственно. Самый маленький размер средней субсидии наблюдается в Одесской и Луганской областях – 220 и 285 гривен соответственно. В период с января по октябрь текущего года домохозяйствам Украины государство выделило на субсидии 3,2 миллиарда гривен, причем из этой суммы 1,26 миллиардов гривен приходится на жителей сельской местности.
В Госстате подчеркнули, что с начала текущего года число обращений за субсидиями достигло 5,75 миллионов, и это на треть больше, чем за тот же период времени в 2015 году. Из общего объема обращений 67 процентов заявлений поступило от жителей городов Украины, остальные 33 процента приходятся на домохозяйства из сельской местности.
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