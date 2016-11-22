Щоб уникнути оподаткування, неприбуткові організації мають змінити статут до 2017 року

У Міністерстві юстиції нагадали про те, що представникам громадських організацій в Україні потрібно зробити деякі зміни у статутах. У протилежному випадку з початку наступного року їм потрібно буде виплачувати податки. Про це сьогодні, 22-го листопада, виступаючи на прес-конференції, розповів заступник керівника Мін’юсту Мороз Павло, пише видання «Інтерфакс-Україна», передає replyua.net.
«Користуючись такою можливістю я хотів би зробити оголошення, яке стосується усіх громадських організацій, які мають українську реєстрацію та займаються своєю діяльністю на території нашої країни. Питання полягає в тому, що минулого року були внесені деякі зміни до податкового законодавства. І у зв’язку з цим всім громадським організаціям потрібно внести до своїх статутів певні зміни, відповідно до діючого податкового законодавства», - заявив він.
За словами заступника міністра, всі організації, які не зроблять цього, з початку 2017 року будуть змушені платити податки. «Простіше кажучи, громадським організаціям потрібно подбати про те, щоб зберегти свій статус неприбуткових організацій відповідно до чинних законів. У вас на це залишилося ще півтора місяці. Подбайте про це питання і поставтесь до нього відповідально», - зазначив Мороз.
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