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Эксперт назвал условия, при которых Украина сможет стать членом НАТО

Эксперт назвал условия, при которых Украина сможет стать членом НАТО
В эфире телеканала NewsOne Александр Кузьмук, бывший министр обороны, назвал несколько условий, которые Украина должна выполнить, если она хочет стать членом НАТО, сообщает replyua.net. По словам Кузьмука, Украине необходима евроинтеграция, но для этого властям нужно выполнить «задание» по реализации реформ, чтобы Запад увидел перед собой достойного союзника.

«Также необходимо довести до европейских стандартов вооруженные силы, и работа в этом направлении сейчас ведется, однако до существующих стандартов еще далеко. На оккупированных территориях Киев должен навести порядок, а потом принять Донбасс в Украину. Необходимо наладить политические процессы, прежде всего, в своей стране, после чего наладить отношения с другими государствами», считает бывший министр обороны. По его словам, для вступления в НАТО потребуются несколько условий: права человека, экономическое развитие, спокойная внутренняя обстановка.

«Планы грандиозные, работы очень много, но нужно стремиться к стандартам. Украина начинается не сейчас. Она началась после провозглашения независимости. Нужно помнить об этом. Еще 25 лет назад были подписаны документы о Евроатлантическом партнерстве», подчеркнул Кузьмук.
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