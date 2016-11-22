В Украине подорожает хлеб, несмотря на рекордный урожай

Украинский аграрный сектор демонстрирует рекордные показатели сбора урожая. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Министерство агропромышленной политики и продовольствия, в текущем году ожидается сбор урожая на уровне 64 миллиона тонн зерновых. За все 25 лет существования независимого украинского государства, это наибольший собранный урожай, а также на один миллион тонн больше в сравнении с зафиксированным рекордом два года назад.
По словам представителей агропромышленного рынка, столь большие урожаи вскоре будут традиционные, так как сфера сельского хозяйства в стране, наконец, начала возрождаться. Подтверждение этого факта предоставили и в Кабмине. Пару дней назад премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в 2017 году в АПК планируется инвестировать один процент от валового внутреннего продукта, что составляет пять с половиной миллиарда гривен. Правительство намерено направить эти средства на развитие и возрождение агропромышленной сферы. Несмотря на такие оптимистичные заявления власти, девальвирующая гривна станет причиной подорожания в скором времени хлеба и бакалеи.
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