У НАЗК може бути одне авто на державному забезпеченні



Кабінет міністрів надав право Національному агентству з питань запобігання корупції використовувати один легковий автомобіль за рахунок держави. Дану постанову №835 Кабмін ухвалив ще 16-го листопада поточного року,



Даним розпорядженням НАЗК було внесено до додатку 1 в постанову уряду від 26-го грудня 2011 року щодо визначення обмеження на використання легкових автомобілів для обслуговування роботи представників виконавчої влади. Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день НАЗК може використовувати лише один автомобіль за державний кошт. Також у анотації зазначається, що покупка чи оренда транспорту здійснюється за кошти, які передбачені на утримання даної агенції. Значна частина робота НАЗК не потребує виїздів чи переміщень.



Також у повідомленні зазначається, що такий же ліміт має більша частина виконавчих відомств. Лише у Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ виняткові умови – у їхньому розпорядженні може бути по 3 автомобілі за державний кошт. Проте деякі відомства не обмежуються таким лімітом. Зокрема територіальні органи Міністерства юстиції використовують загалом понад 1000 одиниць автотранспорту.

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Горячая тема: Боровой: вы можете меня проклинать, но это правда Кабінет міністрів надав право Національному агентству з питань запобігання корупції використовувати один легковий автомобіль за рахунок держави. Дану постанову №835 Кабмін ухвалив ще 16-го листопада поточного року, передає replyua.net Даним розпорядженням НАЗК було внесено до додатку 1 в постанову уряду від 26-го грудня 2011 року щодо визначення обмеження на використання легкових автомобілів для обслуговування роботи представників виконавчої влади. Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день НАЗК може використовувати лише один автомобіль за державний кошт. Також у анотації зазначається, що покупка чи оренда транспорту здійснюється за кошти, які передбачені на утримання даної агенції. Значна частина робота НАЗК не потребує виїздів чи переміщень.Також у повідомленні зазначається, що такий же ліміт має більша частина виконавчих відомств. Лише у Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ виняткові умови – у їхньому розпорядженні може бути по 3 автомобілі за державний кошт. Проте деякі відомства не обмежуються таким лімітом. Зокрема територіальні органи Міністерства юстиції використовують загалом понад 1000 одиниць автотранспорту.