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СБУ не володіє інформацією щодо обміну Сущенка

СБУ не володіє інформацією щодо обміну Сущенка
Служба безпеки України на сьогоднішній день не володіє жодною конкретною інформацією щодо переговорів про обмін незаконно затриманого в Росії українського кореспондента Романа Сущенка на затриманого в Рівному громадянина Російської Федерації, якого українські правоохоронні органи звинувачують у роботі на російську розвідку. Про це під час телеефіру на каналі «112 Україна» заявив керівник апарату глави СБУ Ткачук Олександр, передає replyua.net.

«На сьогоднішній день я не володію інформацією про те, чи почалися переговори стосовно видачі російського шпигуна в обмін на нашого журналіста, який працює в «Укрінформі» Романа Сущенка», - сказав він. Як повідомлялося раніше, адвокат Сущенка Марк Фейгін зазначав, що можливо Романа обміняють на затриманого в жовтні та території Рівного російського шпигуна Павленка Віктора. Пізніше Фейгін також повідомив про те, що скоро збігає термін арешту українського журналіста, якого утримують в слідчому ізоляторі Москви. Він повідомив, що прокурор готує матеріали для суду, щоб продовжити арешт Сущенка. Фейгін припустив, що журналіста «Укрінформу» можуть тримати під вартою ще 4 місяці. Як відомо, Романа Сущенка затримали 30-го вересня цього року в Москві представники ФСБ.
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