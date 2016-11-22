СБУ не володіє інформацією щодо обміну Сущенка

Служба безпеки України на сьогоднішній день не володіє жодною конкретною інформацією щодо переговорів про обмін незаконно затриманого в Росії українського кореспондента Романа Сущенка на затриманого в Рівному громадянина Російської Федерації, якого українські правоохоронні органи звинувачують у роботі на російську розвідку. Про це під час телеефіру на каналі «112 Україна» заявив керівник апарату глави СБУ Ткачук Олександр, передає replyua.net.
«На сьогоднішній день я не володію інформацією про те, чи почалися переговори стосовно видачі російського шпигуна в обмін на нашого журналіста, який працює в «Укрінформі» Романа Сущенка», - сказав він. Як повідомлялося раніше, адвокат Сущенка Марк Фейгін зазначав, що можливо Романа обміняють на затриманого в жовтні та території Рівного російського шпигуна Павленка Віктора. Пізніше Фейгін також повідомив про те, що скоро збігає термін арешту українського журналіста, якого утримують в слідчому ізоляторі Москви. Він повідомив, що прокурор готує матеріали для суду, щоб продовжити арешт Сущенка. Фейгін припустив, що журналіста «Укрінформу» можуть тримати під вартою ще 4 місяці. Як відомо, Романа Сущенка затримали 30-го вересня цього року в Москві представники ФСБ.
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